Avis aux médias - Mobilité pendant la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 du Canada

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - La vice-présidente du comité exécutif et élue responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse en lien avec la mobilité, à quelques jours de la tenue du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Des représentantes et représentants de la Société du parc Jean-Drapeau, de la Société de transport de Montréal et de Bell GPCanada, promoteur officiel du Grand Prix de Formule 1 du Canada, seront également présents.

Date: Le 19 mai 2026 Heure: 13 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]