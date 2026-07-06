AVIS AUX MÉDIAS - Mobilisation pour défendre le transport collectif à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeuses et chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Sherbrooke (SCFP 3434) lance un appel à la mobilisation afin de défendre l'avenir du transport collectif dans la région.

« Des décisions politiques récentes, notamment en matière de financement, mettent à risque le réseau de transport collectif et laissent présager des réductions de service à la Société de transport de Sherbrooke. Nous réclamons donc un financement stable et suffisant ainsi que le maintien et le développement d'un service de transport collectif public, fiable et accessible », de déclarer le président du SCFP 3434, Maxime Leroux.

Dans le cadre de cette mobilisation, les représentant(e)s du SCFP 3434 seront disponibles pour accorder des entrevues aux médias.

Quoi : Mobilisation pour la défense du transport collectif à Sherbrooke

Où : Devant l'hôtel de ville de Sherbrooke, 191, rue du Palais, Sherbrooke

Quand : Mardi 7 juillet, à 17 h

Le SCFP 3434 invite l'ensemble de la population à se joindre au rassemblement afin de rappeler aux personnes élues municipales et aux dirigeants et dirigeantes de notre société de transport que le transport collectif est un pilier essentiel du développement économique, social et environnemental de la communauté.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]