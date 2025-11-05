Avis aux médias - MISE À JOUR - Le mercredi 5 novembre 2025 English

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - 

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 25             

Le premier ministre fera une annonce afin de mettre en relief les investissements prévus dans le Budget 2025 pour bâtir des communautés fortes.




Notes à l'intention des médias :


  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 7 h 40.

 



10 h  30         

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national. 




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement




Note à l'intention des médias :

  •  Prise d'images pool au début de la réunion


14 h 15 

Le premier ministre participera à la période de questions.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

