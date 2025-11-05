Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 nov, 2025, 10:07 ET
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ -
Région de la capitale nationale (Canada)
8 h 25
Le premier ministre fera une annonce afin de mettre en relief les investissements prévus dans le Budget 2025 pour bâtir des communautés fortes.
Notes à l'intention des médias :
10 h 30
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Note à l'intention des médias :
14 h 15
Le premier ministre participera à la période de questions.
Édifice de l'Ouest
