Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
15 h 40
Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt du Budget 2025.
Note à l'intention des médias :
16 h 00
Le premier ministre assistera au dépôt du Budget 2025 à la Chambre des communes.
Note à l'intention des médias :
