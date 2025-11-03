Région de la capitale nationale (Canada)





10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement







15 h 40 Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt du Budget 2025.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement









Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre







16 h 00 Le premier ministre assistera au dépôt du Budget 2025 à la Chambre des communes.





