03 nov, 2025, 21:46 ET

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement



15 h 40

Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt du Budget 2025.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


16 h 00

Le premier ministre assistera au dépôt du Budget 2025 à la Chambre des communes.




Note à l'intention des médias :

  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

