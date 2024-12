OTTAWA, ON, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités pour une mise à jour.

Date : Lundi 16 décembre 2024



Heure : 09h00 (HNE)



Lieu : Amphithéâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

K1P 5A4

Seuls les membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à l'événement qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]