Un plan pour la fête du Canada garantit la sécurité des festivaliers et festivalières

GATINEAU, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Patrimoine canadien (PCH) souhaite informer les résidents et les visiteurs de la région de la capitale du Canada de l'accès restreint aux rues des centres-villes pendant les célébrations de la fête du Canada, le 1er juillet 2024.

Un plan global de gestion des foules a été élaboré en collaboration avec tous les partenaires de la fête du Canada, notamment PCH, la Ville d'Ottawa, le Service de police d'Ottawa, le Service de police de la Ville de Gatineau, la Société de transport de l'Outaouais (STO), OC Transpo et la Gendarmerie royale du Canada. L'objectif principal de ce plan est d'assurer la sécurité de tous les participants, bénévoles et membres du personnel en favorisant une circulation piétonnière sécuritaire dans le secteur des plaines LeBreton.

PCH et la Ville d'Ottawa ont entamé des discussions en vue de la fête du Canada de 2025, et conviennent de continuer à collaborer pour que la fête de l'année prochaine soit encore plus réussie. Nous travaillerons avec tous les partenaires de la fête du Canada à l'élaboration d'un nouveau plan global de gestion des foules afin d'accorder la priorité à la circulation sécuritaire et efficace des personnes vers et depuis les plaines LeBreton, un objectif clé pour améliorer l'expérience de tous les participants.

La station Pimisi restera ouverte et en fonction toute la journée pour l'accès local vers et depuis les quartiers environnants par des voies d'accès désignées près de la station des rues Albert et Lett. Les personnes à mobilité réduite pourront descendre à la station Pimisi pour accéder au site par la rue Wellington.

PCH offrira également un service supplémentaire de navette pour les personnes à mobilité réduite. Les points de débarquement et d'embarquement seront à l'aréna Tom Brown de la Ville d'Ottawa, qui est situé à l'angle des rues Bayswater et Albert. (Veuillez noter qu'il n'y a pas de stationnement à cet endroit; il s'agit uniquement d'un point de débarquement et d'embarquement).

Pour faciliter la circulation des piétons, nous demandons aux visiteurs qui souhaitent se déplacer vers et depuis le parc des Plaines-LeBreton à bord de l'O-Train d'utiliser la station Lyon. Afin de profiter pleinement des activités tout au long de la journée, le public est encouragé à utiliser le transport actif ou en commun pour se rendre aux lieux de célébrations.

Conseils pour les déplacements le 1er juillet

Planifiez vos déplacements

Ottawa

Pour connaître les plus récents changements concernant les fermetures de rue, consultez le site Web de la Ville d'Ottawa.

Les fermetures de rues suivantes seront en vigueur du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h (elles peuvent être modifiées sans avis préalable, sauf indication contraire) :

La rue Wellington entre la rue Elgin et la promenade Kichi Zibi Mikan

entre la rue et la promenade La promenade Kichi Zibi Mikan entre l'avenue Parkdale et la rue Wellington (Promenade de la CCN)

entre l'avenue et la rue (Promenade de la CCN) La rue Sparks entre la rue Lyon Nord et l'avenue Bronson

La rue Queen entre la rue O'Connor et l'avenue Bronson

La rue Bank entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Kent entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Lyon Nord entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Bay entre les rues Wellington et Albert

et Albert L'avenue Bronson entre les rues Sparks et Albert

La rue Commissioner entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Booth entre la traverse des Chaudières et la rue Albert

Place Vimy entre la promenade Kichi Zibi Mikan et la rue Booth

entre la promenade et la rue Booth La rue Fleet entre les rues Booth et Lett - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

La rue Lloyd entre les rues Fleet et Lett - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

La rue Lett entre les rues Lloyd et Wellington - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

- accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert La rue Onigam entre l'île Lemieux et la promenade Kichi Zibi Mikan

Les fermetures de rue suivantes seront en vigueur du 1er juillet à 19 h au 2 juillet à 2 h (elles peuvent être modifiées sans avis préalable, sauf indication contraire) :

La rue Albert entre l'avenue City Centre et la rue Elgin

La rue Queen entre les rues O'Connor et Elgin

La rue Bank entre les rues Albert et Slater

L'avenue City Centre à partir de la rue Albert jusqu'au bout de la rue.

En cas de situation d'urgence, les fermetures de rues ci-dessus sont en vigueur du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h afin d'appuyer les opérations d'OC Transpo.

Les rues suivantes sont ouvertes à la circulation locale du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h (peut être modifié sans avis préalable, sauf indication contraire) :

Place Upper Lorne de la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue

L'avenue Lorne entre les rues Booth et Albert

entre les rues Booth et Albert La rue Perkins de la rue Albert jusqu'au bout de la rue

rue Albert jusqu'au bout de la rue L'avenue Empress Nord de la rue Albert jusqu'au bout de l'avenue

La rue Booth entre les rues Somerset Ouest et Albert

La rue Rochester entre la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue

entre la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue La rue Preston entre les rues Somerset Ouest et Albert

L'avenue Primrose entre Walnut Court et la rue Booth

La rue Elm Ouest entre l'avenue City Centre et la rue Elm

La rue Elm entre les rues Elm Ouest et Booth

La rue Spruce Ouest entre l'avenue City Centre et la rue Spruce

La rue Spruce entre les rues Spruce Ouest et Booth

Les sentiers multifonctionnels suivants sont fermés du 30 juin à 16 h 30 au 2 juillet à 2 h (peut être modifié sans avis préalable, sauf indication contraire) :

Le Sentier transcanadien relevant de la CCN (Sentier de la Rivière-des-Outaouais), de l'accès situé sur la rue Booth, à l'arrière du Musée canadien de la guerre, jusqu'à l'accès situé sur la rue Onigam, au coin de la promenade Kichi Zibi Mikan

Le sentier multifonctionnel de la CCN qui connecte le Sentier transcanadien et le sentier qui relie les stations Bayview et Pimisi de l'O-train

Le Sentier Trillium, de la jonction avec le Sentier transcanadien (Sentier de la Rivière-des-Outaouais) jusqu'au sentier multifonctionnel situé derrière la station Bayview de l'O-Train.

Gatineau

Les fermetures de rues suivantes seront en vigueur du 30 juin à 10 h au 1er juillet à 22 h (elles peuvent être modifiées sans avis préalable, sauf indication contraire):

La rue Laval entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage

entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage La rue Wellington à partir de la rue Laval , sur une distance approximative de 15 m

à partir de la rue , sur une distance approximative de La rue Wright à partir de la rue Laval , sur une distance approximative de 20 m

À noter que le pont du Portage et le pont Alexandra sont fermés à tous les véhicules du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h, sauf aux véhicules d'urgence. Les ponts du Portage et Alexandra seront ouverts aux piétons seulement.

La traverse des Chaudières est fermée aux véhicules et aux piétons du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h.

Une carte des fermetures de rues est disponible en ligne.

Utilisez le transport en commun

Profitez du service offert gratuitement par la STO et OC Transpo sur tout le réseau le 1er juillet. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites Web d'OC Transpo et de la STO.

Venez fêter à vélo

ll y aura une station de vélos surveillée et gratuite au parc des Plaines-LeBreton.

Entrée principale au parc des Plaines-LeBreton

L'entrée principale est située près de l'intersection des rues Wellington et Booth.

Accessibilité

Communiquez avec Para-Transpo ou le Transport adapté de la STO en composant le :

613-560-5000 pour OC Transpo

819-773-2222 pour la STO

Le 1er juillet, un service de navette est offert pour les personnes à mobilité réduite à partir de l'aréna Tom Brown, située au 141, chemin Bayview Station, à Ottawa. Aucun stationnement n'est disponible et le service de navette sera inactif entre 11 h et 14 h 30 et entre 21 h 45 et 22 h 30.

Si vous n'utilisez pas le service de navette, l'entrée pour les personnes à mobilité réduite se trouve à l'entrée piétonnière du parc des Plaines-LeBreton, près de l'intersection des rues Booth et Wellington. Un accès spécial sera accordé à la personne à mobilité réduite et à son accompagnateur pour entrer sur le site par la rue Wellington.

Pour plus de renseignements concernant l'accessibilité universelle aux sites officiels de la fête du Canada, veuillez contacter le Kiosque d'information de la capitale.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]