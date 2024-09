YELLOWKNIFE, NT, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, fera une annonce de financement concernant l'appui à un projet de Makerspace YK.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le mercredi 4 septembre 2024

Heure : 14 h HAR (Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45 HAR).

Lieu : Makerspace YK, 5001, promenade Forrest, unité 101, Yellowknife

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements : Kyle Allen, Directeur des communications, des affaires parlementaires et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, Territoires du Nord-Ouest, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]