AVIS AUX MÉDIAS - Marches des lock-outés de Vidéotron

GATINEAU, QC , le 14 août 2024 /CNW/ - Les 214 membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée de la région Gatineau sont en lock-out depuis près de neuf mois. Les syndiqué(e)s, membre de la section locale 2815 du SCFP, prendront la rue non pas une, mais deux fois ce jeudi à Ottawa.

« Vidéotron maintient un lock-out injustifié et injustifiable. Ce lock-out qui dure depuis plus de 300 jours a assez duré et nos membres réclament depuis longtemps à revenir au travail. Les parties doivent travailler ensemble pour trouver des solutions et négocier sérieusement. Depuis notre rencontre avec le ministre du travail fédéral, nous avons convenu avec Vidéotron de reprendre la négociation le lundi 19 août et nous espérons que cette rencontre sera le tremplin qui mènera à une entente acceptable pour les deux parties » a déclaré Richard Quesnel, conseiller syndical au SCFP.

QUI : Les membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée de la région Gatineau



QUOI : Marche devant les locaux de médias nationaux d'Ottawa.



QUAND : Jeudi 15 août 2024, à 9 h et à 16 h



OÙ : Départ des deux marches à l'édifice de Bibliothèque et Archives Canada, situé au 395rue Wellington, à Ottawa.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 6800 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

