Le 5 novembre 2025, Manuvie organisera une cérémonie commémorative à l'intention du personnel afin de rendre hommage aux plus de 120 000 braves Canadiens qui ont consenti le sacrifice ultime ainsi qu'à ceux qui continuent de servir notre pays.

Les médias sont invités à prendre des photos et des vidéos de la cérémonie qui se tiendra le 5 novembre et de l'exposition de drapeaux jusqu'au 11 novembre. Les représentants des médias doivent confirmer leur présence et pourront réaliser des entrevues, sur demande.

Quoi : Cérémonie commémorative annuelle « À la mémoire des disparus » de Manuvie

Quand :

Cérémonie : Le mercredi 5 novembre à 10 h 30 (les médias sont priés d'arriver à 9 h 45)

: Le mercredi 5 novembre à 10 h 30 (les médias sont priés d'arriver à 9 h 45) Exposition des drapeaux : Jusqu'au coucher du soleil le 11 novembre

Où : 200, rue Bloor Est, Toronto (Ontario) - Parterre du siège social mondial de Manuvie

Manuvie continue de soutenir la Légion royale canadienne en encourageant le personnel à faire un don pour recevoir un coquelicot en s'adressant aux membres de la Légion dans leur collectivité, ou en ligne au Fonds en fidéicommis du coquelicot à www.legion.ca/manuvie. Conformément à son Programme axé sur les effets, Manuvie appuie également le programme Sans limites, qui accorde des subventions aux vétérans et aux membres actifs malades et blessés des Forces armées canadiennes pour les aider à se rétablir grâce à des activités sportives, récréatives et créatives.

Communications avec les médias :

Emily English

647 544-2800

[email protected]

