Avis aux médias - Manifestation pour les arts à Montréal - La FNCC-CSN ou le parti pris pour la culture et les arts

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la présidente de la Fédération nationale de la culture et des communications (FNCC-CSN), madame Annick Charrette, ainsi que des membres de la FNCC-CSN, seront présents à la Grande manifestation pour les arts qui se tiendra devant les bureaux du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, à Montréal, le jeudi 18 avril à compter de 15 h.

Citation

« On ne peut pas dire que le dernier budget du Québec est celui qui permettra au milieu culturel et à ses travailleuses et travailleurs de garder la tête hors de l'eau ! Le gouvernement Legault clame que la culture est au cœur de l'identité québécoise. Dans ce cas, pourquoi ne pas bonifier les enveloppes financières en culture de façon conséquente ? Le milieu culturel survit au Québec, car les gens qui y œuvrent croient tellement à ce qu'ils font qu'ils le font dans des conditions extrêmement précaires. Mais on ne peut pas les laisser se sacrifier comme ça encore longtemps », déclare Annick Charette.

Madame Charette sera disponible pour des entrevues, sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Jeudi 18 avril 2024 HEURE : 15 h LIEU : Ministère de la Culture et des Communications

1435 rue de Bleury

Montréal (Québec) H3A 2H7

À propos

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

