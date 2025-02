AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation devant l'hôtel de ville de Laval : « On veut négocier! »

LAVAL, QC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Laval et leurs allié(e)s feront du bruit devant l'hôtel de ville où se tiendra le conseil municipal ce soir afin de démontrer leur appui à leur comité de négociation, lequel est en pourparlers depuis le printemps 2023.

« Nous sommes unis et mobilisés afin d'atteindre nos objectifs et nous espérons que les élus lavallois nous entendront. Il faut bonifier les mandats de négocier de nos vis-à-vis pour permettre de conclure une convention collective satisfaisante pour les deux parties », d'affirmer Alexandre Prégent, conseiller syndical du SCFP.

Qui : Syndicat des cols bleus de Laval et leurs allié(e)s

Quoi : Manifestation durant le conseil municipal de la Ville de Laval

Quand : Mardi 4 février 2024, à 17 h 30

Où : 1333, boul. Chomedey, Laval, Québec, H7V 3Y1

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815