AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation devant Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Les trois syndicats faisant front commun en négociations avec Hydro-Québec manifesteront devant le siège social Mercredi. Le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000), le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250) et le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP 5735) tentent de négocier une nouvelle convention collective depuis plus d'un an. Ces trois syndicats représentent près de 8 000 salarié.e.s de la société d'État. Ils manifestent pour demander à Hydro-Québec d'accélérer les négociations qui piétinent.

Qui : les syndicats d'Hydro-Québec qui négocient en front commun (SCFP 2000, 4250 et 5735)

Quoi : manifestation pour accélérer les négociations

Quand : le mercredi 26 février à midi

Où : Siège social d'Hydro-Québec, 75, boul. René-Lévesque O, Montréal (Québec) H2Z 1A4.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

