Avis aux médias - Manifestation de solidarité et conférence de presse devant l'usine de Nemak à Windsor

WINDSOR, ON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Des centaines de militantes et militants se joindront au président national d'Unifor lors d'un rassemblement le 12 septembre pour manifester leur solidarité avec les 180 membres d'Unifor à qui l'on a dit que leur emploi allait être transféré au Mexique.

« Nemak a signé un accord pour garder cette usine ouverte jusqu'en 2022 et ces travailleurs ne méritent rien de moins que le respect de cet accord par leur employeur. Nemak ne peut pas abandonner Windsor ou ces travailleurs », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les membres d'Unifor, les militants syndicaux et les membres de la communauté de Windsor sont invités à y assister et à envoyer un message fort à Nemak et à tous les ordres de gouvernement, à savoir que les bons emplois dans le secteur de l'automobile doivent demeurer en Ontario.

Qui: Jerry Dias, président national d'Unifor, Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor, Smokey Thomas, président du SEFPO, et d'autres intervenants

Quoi: Conférence de presse à la manifestation devant l'usine de Nemak

Quand: 11 h, le 12 septembre 2019

Où: 4600 G N Booth Dr., Windsor, Ontario

Pour ceux qui ne pourront pas assister en personne à la conférence de presse, celle-ci sera retransmise en direct en direct sur la page Facebook d'Unifor.

En juillet, Nemak a annoncé son intention de transférer la production du bloc moteur diesel GM I-6 en aluminium et du bloc moteur et de la plaque d'assise de la Corvette vers ses installations de Monterey, au Mexique, en violation d'un accord de prolongation signé avec le syndicat en 2016.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

