Avis aux médias - Manifestation d'employé.e.s syndiqué.e.s de la STM

Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

02 sept, 2025, 14:00 ET

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Des centaines d'employé.e.s syndiqué.e.s de la Société de transport de Montréal (STM) vont manifester le 3 septembre à midi devant les bureaux administratifs de la Société, à la Place Bonaventure, pour dénoncer les demandes patronales et la volonté de la direction de fragiliser son expertise interne.

Ces employé.e.s sont sans convention collective depuis huit mois et réclament de l'employeur qu'il adoucisse ses positions pour permettre d'en arriver à des ententes.

Date :

    Mercredi 3 septembre 2025


Heure :

    12 h


Endroit :

    Place Bonaventure

    800, rue De La Gauchetière Ouest

    Montréal, Québec 

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Dave Parent, Service des communications SEPB-Québec, [email protected], cellulaire : 514 713-2046, Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, [email protected], cellulaire : 438 882-3756

Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Comptant près de 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et...

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)