/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Manifestation des Architectes de la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Sans contrat de travail depuis plus de deux ans, les Architectes de la Ville de Montréal manifestent leur mécontentement face à la lenteur des négociations aujourd'hui devant l'hôtel de ville.

La cinquantaine de membres du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau - unité des Architectes de la Ville de Montréal (SEPB-571 - UAVM) sont dans une impasse alors que le processus de médiation n'a pas permis d'en arriver à une entente.

Date : Mercredi 28 janvier 2026

Heure : 8h30 à 10h

Endroit : Hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal

