Manifestation des architectes de la Ville de Montréal

Sans contrat de travail depuis plus de deux ans, les Architectes de la Ville de Montréal manifestent leur mécontentement face à la lenteur des négociations aujourd'hui devant l'hôtel de ville.

La cinquantaine de membres du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau - unité des Architectes de la Ville de Montréal (SEPB-571 - UAVM) sont dans une impasse alors que le processus de médiation n'a pas permis d'en arriver à une entente.

« Nos conditions sont inférieures à celles d'autres grandes villes comparables comme Laval et Longueuil et même d'autres professionnels de la Ville. Ce que nous demandons, c'est simplement l'équité pour pouvoir attirer et garder des professionnels compétents au service des citoyens. La Ville offre une baisse des conditions. On sait qu'une des priorités de la direction générale est la valorisation de sa fonction publique, ce n'est pas en dévaluant le travail professionnel des architectes qu'elle y arrivera », explique Louis Philippe Lauzé, président de l'unité des architectes de la Ville de Montréal (SEPB-571).

Le télétravail est également un des enjeux de la négociation alors que la Ville ferme la porte à double tour à une entente encadrant le télétravail, mais avance des projets d'aménagement de bureau où elle réduit significativement le nombre de bureaux disponibles.

Protéger l'expertise interne



Le syndicat souligne l'importance de préserver l'expertise interne alors que des millions de dollars sont octroyés annuellement en contrats à des firmes externes.

« Nous tentons de négocier une clause qui encadrerait le recours à la sous-traitance. Personne ne connaît la Ville, ses infrastructures et son parc immobilier comme les architectes. Les millions de dollars qui s'envolent des poches des contribuables pour enrichir des firmes privées sont, selon nous, des dépenses qui seraient mieux investies dans l'expertise interne, une expertise qui est déjà là, au sein de l'appareil municipal », ajoute M. Lauzé.

L'unité des architectes regroupe une cinquantaine de membres aux expertises variées, dont le champ d'action couvre plusieurs sphères d'activité, notamment: le développement durable, la protection du patrimoine culturel, la rédaction et la gestion de la réglementation liées aux bâtiments, l'accompagnement aux citoyens lors des demandes de permis et le rôle-conseil auprès de la Ville.

