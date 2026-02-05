Sauvons l'INSPQ!

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - En moins de 36 heures, plus 1500 personnes ont envoyé des courriels au gouvernement pour demander à la ministre France-Élaine Duranceau de mettre un terme à sa réforme, par le projet de loi no 7, qui fera disparaître l'Institut national de santé publique du Québec (lNSPQ).

« L'INSPQ, entité autonome et indépendante en santé publique, a un rôle essentiel et unique dans notre système de santé. Avec son abolition, les ressources seront davantage orientées vers les soins curatifs du réseau au détriment de la santé préventive de la population. Il faut le rappeler, le Québec détient une expertise reconnue mondialement en matière de santé publique », de dire Sonia Bureau, présidente par intérim du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) du SCFP.

Aucune consultation n'a été menée auprès des personnes salariées sur un enjeu aussi important que la disparition de l'INSPQ. De plus, il est fondamental de dénoncer les pratiques de l'actuel gouvernement, lesquelles vont à l'encontre des règles minimales de bienséance, puisque la totalité des employé(e)s a appris la nouvelle par le biais des médias.

« La CAQ a été incapable de réduire le temps d'attente aux urgences, n'a pas su régler le problème de la rémunération chez les médecins et spécialistes ni améliorer l'accès aux médecins de famille. Comment ce gouvernement peut-il croire qu'il a les compétences nécessaires pour réformer complètement l'INSPQ? », de souligner la représentante syndicale.

Pour demander de conserver l'expertise de l'INSPQ, envoyez une lettre à la ministre au nom de la santé publique des Québécois et Québécoises.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815