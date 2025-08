AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation contre les suspensions abusives et antisyndicales

RAWDON, QC , le 6 août 2025 /CNW/ - La semaine dernière, la direction du CHSLD Heather à Rawdon a suspendu de façon injustifiée 9 membres du personnel, dont deux officières syndicales, pour un total de 110 jours.

« Pour le SCFP, il est clair que ce qui motive cette décision n'est pas le bien-être des usagers du CHSLD, mais la volonté des patrons de nuire au syndicat. L'employeur est d'ailleurs allé jusqu'à obtenir illégalement des informations sur ses employés pour justifier sa décision », d'expliquer Julie Tassé, conseillère syndicale.

Quoi : Manifestation en appui aux membres du SCFP 3161

Quand : Jeudi 7 août, de 12h à 13h

Où : 3931, Lakeshore Drive, Rawdon (Québec) J0K 1S0

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Alexa Lachaine, Service des communications du SCFP, 819 440-7880, [email protected]