Avis aux médias - Loger+ La Ville de Montréal dévoilera une formule renouvelée pour permettre l'acquisition de logements hors marché

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, invitent les membres des médias au dévoilement d'une mesure supplémentaire pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais.

La Ville de Montréal procède à la mise en place de plusieurs changements afin d'accélérer et de faciliter les mises en chantiers, tout en permettant de protéger des unités de la spéculation.

Le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, le conseiller d'arrondissement de Lachine, Younes Boukala, et le président-directeur général de l'UTILE, Laurent Levesque,seront également présents au point de presse.

Date : Le jeudi 30 mai 2024



Heure : 13 h 30



Lieu : La Rose des vents

2770, avenue du Mont-Royal Est

