AVIS AUX MÉDIAS - Linda Caron du PLQ participera à la marche régionale du mouvement Le communautaire à boutte à Longueuil
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
26 mars, 2026, 13:37 ET
LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole du Parti libéral du Québec responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron, participera à la marche régionale au parc St. Mark de Longueuil organisée par le mouvement Le communautaire à boutte, le vendredi 27 mars 2026.
|
DATE :
|
27 mars 2026
|
HEURE :
|
11 H 30
|
LIEU :
|
Parc St. Mark
|
340, Rue Saint-Charles O
|
Longueuil, QC
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]
Partager cet article