AVIS AUX MÉDIAS - Linda Caron du PLQ participera à la marche régionale du mouvement Le communautaire à boutte à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole du Parti libéral du Québec responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron, participera à la marche régionale au parc St. Mark de Longueuil organisée par le mouvement Le communautaire à boutte, le vendredi 27 mars 2026.

DATE : 27 mars 2026



HEURE : 11 H 30



LIEU : Parc St. Mark

340, Rue Saint-Charles O

Longueuil, QC

Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]