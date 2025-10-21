AVIS AUX MÉDIAS - Linda Caron de l'opposition officielle assistera au Congrès annuel du RQRA

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, ainsi qu'en matière de soins à domicile, Mme Linda Caron, assistera au Congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre, au Palais des congrès de Montréal.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 22 et jeudi 23 octobre



LIEU : Palais des congrès de Montréal

1001, Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, (QC) H2Z 1H5





SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]