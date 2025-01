OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a publié une Lettre aux Canadiennes et Canadiens. Dans cette lettre, la gouverneure générale expose ses réflexions sur l'espoir, la réconciliation, le respect et le dialogue constructif.

Dans sa dernière Lettre aux Canadiennes et Canadiens, publiée le 19 juillet 2022, à l'occasion du premier anniversaire de son mandat, la gouverneure générale a présenté les priorités de son mandat.

La lettre est disponible en format imprimable et vidéo. La version vidéo présente également certaines observations de Canadiennes et Canadiens concernant l'espoir et leurs aspirations pour l'avenir.

Plus d'informations sur la Lettre aux Canadiennes et Canadiens

Lire l'intégralité de la lettre de la gouverneure générale aux Canadiennes et Canadiens :

Chers Canadiennes et Canadiens,

Alors que s'amorce une nouvelle année, je vous invite à prendre un moment de réflexion.

Notre pays vit une période d'incertitude. Un grand nombre de Canadiens et Canadiennes s'inquiètent de ce qui s'en vient. En tant qu'êtres humains, nous cherchons tous la stabilité et un sentiment d'appartenance à notre pays.

L'hiver, pour bon nombre de communautés autochtones du Canada et du monde entier, est une période propice au ralentissement et à la guérison. Une période pendant laquelle les gens se réunissent pour se raconter des histoires et renouer avec leurs familles et la terre.

Cette saison étant favorable à l'introspection, je vous invite à réfléchir à une question importante : comme Canadien ou Canadienne, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir?

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel pour nous de nous inspirer de nos valeurs communes en tant que Canadiens. Nous devons encourager un dialogue constructif au sein de notre société et entretenir un sentiment renouvelé de fierté et d'espoir alors que nous écrivons ensemble les prochains chapitres de notre histoire nationale.

Avoir espoir, c'est souhaiter un avenir meilleur à la prochaine génération. Mais avoir espoir se traduit également dans l'instant présent : c'est ce que l'on fait ici et maintenant. L'espoir, c'est ce sentiment d'appartenance que nous avons en nous et qui nous fait avancer.

Au cours de la dernière année, j'ai rencontré un si grand nombre d'entre vous. Vous m'avez remplie d'espoir.

J'ai entendu de courageux survivants du système des pensionnats autochtones parler de leur cheminement vers la guérison. En raison du traumatisme intergénérationnel et des conditions de vie difficiles que des populations continuent d'endurer, un sentiment de désespoir subsiste encore dans certaines communautés autochtones du Canada. Toutefois, je suis soulagée de voir des survivants, des aînés et tant de gens s'entraider alors que nous nous employons à faire connaître la véritable histoire nationale du Canada. C'est essentiel pour permettre à la nouvelle génération de trouver au cœur de son identité culturelle des sources d'espoir et de force.

Je demeure déterminée à suivre la voie de la réconciliation avec tous les Canadiens et Canadiennes. C'est le combat d'une vie. Ensemble, nous nous employons à faire du Canada un pays inclusif où tout le monde peut se sentir respecté et avoir un sentiment d'appartenance.

J'entends aussi parler d'initiatives remarquables en santé mentale qui sont menées d'un bout à l'autre du Canada.

Par exemple, j'ai été impressionnée d'entendre Michelle Pavloff, cofondatrice de SaskAgMatters, en Saskatchewan, expliquer comment une initiative de santé mentale destinée aux agriculteurs et aux éleveurs offre du soutien par les pairs et des services de counselling gratuits à des producteurs et à des travailleurs agricoles ainsi qu'à leurs familles pendant des périodes de stress.

D'autres Canadiennes et Canadiens sortent également des sentiers battus pour rendre les médias sociaux plus sûrs. Lors de notre symposium sur le respect en ligne, j'ai appris l'existence de plusieurs organisations qui aident des jeunes, des parents et des enseignants de partout au pays à interagir de manière sécuritaire et d'un œil critique avec les médias et sur l'Internet. Nous avons besoin d'espaces numériques sûrs où nous pouvons avoir des interactions sociales saines. Nous devons pouvoir discuter de manière authentique et respectueuse avec des personnes ayant des opinions et des croyances diverses, même si nous sommes en désaccord avec elles. C'est à la fois sain et constructif.

Dans toutes les conversations que j'ai eues cette année avec des Canadiennes et des Canadiens, j'ai vu des gens qui s'emploient à jeter des ponts entre les cultures et à rassembler les gens.

Lors de ma visite au Nunavut, j'ai eu l'honneur d'investir John Amagoalik de l'Ordre du Canada. M. Amagoalik a favorisé une meilleure compréhension entre les communautés culturelles du Canada en contribuant à la création du Nunavut il y a 25 ans et en défendant les intérêts des Inuits. Partout où nous sommes allés après la cérémonie, j'ai vu toute la fierté des membres de sa communauté et j'ai senti un regain du sentiment d'unité chez les Inuits.

Alors que l'Aviation royale canadienne célébrait son 100e anniversaire, j'ai eu le privilège de remettre la Médaille du couronnement du Roi Charles III au général Richard Rohmer en reconnaissance de son engagement de toute une vie envers le Canada. Âgé de 100 ans, ce héros, qui a joué un rôle essentiel lors du jour J, reste un exemple remarquable de sacrifice et de collaboration en faveur de la paix et de la démocratie.

J'ai eu également le plaisir de remettre l'Ordre du Canada, dont l'insigne est en forme de flocon de neige, à Mellissa Fung, autrice renommée, documentariste et ancienne correspondante de guerre de la CBC, en reconnaissance de son travail de défense des intérêts des femmes et des filles en zones de conflit. Elle a donné une voix à des personnes qui n'en avaient pas et a exhorté les dirigeants à prioriser l'humanisme et la compassion plutôt que la division et les conflits.

Tant de Canadiennes et de Canadiens contribuent de façons remarquables à notre pays. Chacun à leur manière, dans tous les domaines, ils œuvrent à l'unité de notre pays. Ils bâtissent un monde plus inclusif, plus à l'écoute et plus bienveillant.

À l'aube de cette nouvelle année, j'aimerais vous faire part du sentiment d'espoir et de résilience que j'ai ressenti aux côtés de nos athlètes paralympiques à Paris en août dernier. Chaque jour, ils se sont poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons en faire autant.

Continuons de bâtir un pays où l'espoir fleurit et où tout le monde a une voix.

C'est une tâche ardue, mais qui vaut la peine d'être accomplie, et elle ne peut l'être que si nous unissons nos efforts.

Mary Simon

