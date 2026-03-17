DUNCAN, BC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les tribus Cowichan, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada participeront à une cérémonie de dévoilement de plaque pour commémorer l'importance historique nationale des tricoteuses et tricoteurs salish de la côte et du chandail cowichan.

Cette désignation rend hommage à des générations de savoir-faire salish liés aux fibres ainsi qu'à la résilience culturelle, à la continuité et à l'innovation incarnées par le chandail Cowichan.

Logos des organisations participant à cet événement. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

La cheffe Cindy Daniels, cheffe des tribus Cowichan, participera à l'événement, ainsi que Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, et Michelle Staples, mairesse de Duncan.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le jeudi 19 mars 2026



Heure : La cérémonie débutera à 14 h (HAP)

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45 (HAP)



Lieu : Le musée Cowichan Valley à la station Duncan et au parc commémoratif Major Charles Hoey V.C

130, avenu Canada, Duncan (C.-B.), Canada V9L 2Y3

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Nancy Hildebrand, Agente des relations publiques et des communications, Unité de gestion de la C.-B. côtière, Parcs Canada, 604-961-6787, [email protected]