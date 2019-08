Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs de Bell vont manifester pour obtenir respect et lutter contre l'érosion des emplois

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW/ - Les médias et le public sont invités à assister à une marche et à une manifestation à Québec, alors que les membres d'Unifor demandent à Bell Canada de mettre fin à l'érosion des bons emplois.

Quand: Mardi 20 août 2019

Marche à 12 h 30 à partir du 1000, boulevard René-Lévesque Est

Manifestation à 12 h 45, à l'extérieur de Bell Canada, 930, rue D'Aiguillon



Qui: Jerry Dias, président national d'Unifor

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor

Les employés de Bell Canada et de ses filiales font depuis longtemps campagne contre la sous-traitance et d'autres formes d'érosion de l'emploi. Ces efforts ont récemment mené à l'annulation d'un avis de mise à pied de 78 techniciens et à l'élimination du fameux système de classement du rendement dans l'unité de négociation des ventes de Bell.

Pour lire les dernières nouvelles de cette campagne, visitez belloncause.ca.



Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.



SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez Sarah McCue, représentante nationale aux communications d'Unifor au 416-458-3307 (cell) ou à sarah.mccue@unifor.org. ; Pour des entrevues en français, contactez la représentante aux communications d'Unifor Québec, Marie-Andrée L'Heureux à marie-andree.lheureux@unifor.org ou au 514-916-7373 (cell).

