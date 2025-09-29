OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025/CNW/ - Des survivants des pensionnats tiendront un point de presse à l'occasion de la « Cérémonie de levée du drapeau des survivants » sur la Colline du Parlement.

Participation des médias : Aucune option virtuelle n'est disponible. Les membres des médias sont invités à assister à l'événement et à poser des questions en personne uniquement.

Date : Le mercredi 1er octobre 2025

Heure : La cérémonie débutera à 12 h 00 (heure de l'Est), suivie du point de presse à 13 h 15 (heure de l'Est).

Lieu : Centre d'accueil des visiteurs, Colline du Parlement (près de l'édifice de l'Ouest), Ottawa (Ontario)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]