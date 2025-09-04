Avis aux médias - Les Services des crimes majeurs de la GRC font le point sur les multiples agressions à l'arme blanche survenues dans la Première Nation de Hollow Water English
04 sept, 2025, 15:10 ET
WINNIPEG, MB, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Les Services des crimes majeurs de la GRC feront le point sur l'enquête en cours concernant un homicide survenu dans la Première Nation de Hollow Water.
QUI :
Commissaire adjoint Scott McMurchy, commandant de la Division D
Le surintendant Rob Lasson, officier responsable des Services des crimes majeurs de la GRC
M. le ministre Wab Kinew, Premier ministre du Manitoba
Dr Shawn Young, de Shared Health
OÙ : Quartier général de la GRC, salle des médias
1091, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
QUAND : à 14 h (heure locale), jeudi le 4 septembre 2025
La conférence de presse peut être visionnée à l'adresse suivante: https://www.youtube.com/live/7v1LGfH3BFM
GRC au Manitoba, Téléphone : 204-983-8497, Courriel : [email protected]
