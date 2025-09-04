WINNIPEG, MB, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Les Services des crimes majeurs de la GRC feront le point sur l'enquête en cours concernant un homicide survenu dans la Première Nation de Hollow Water.

QUI :

Commissaire adjoint Scott McMurchy, commandant de la Division D

Le surintendant Rob Lasson, officier responsable des Services des crimes majeurs de la GRC

M. le ministre Wab Kinew, Premier ministre du Manitoba

Dr Shawn Young, de Shared Health

OÙ : Quartier général de la GRC, salle des médias

1091, avenue Portage

Winnipeg (Manitoba)

QUAND : à 14 h (heure locale), jeudi le 4 septembre 2025

La conférence de presse peut être visionnée à l'adresse suivante: https://www.youtube.com/live/7v1LGfH3BFM

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

GRC au Manitoba, Téléphone : 204-983-8497, Courriel : [email protected]