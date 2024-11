TIOHTIÀ:KE (MONTREAL), QC , le 8 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec plaisir que la Commission de coopération environnementale (CCE) et le Comité consultatif public mixte (CCPM) invitent l'ensemble des personnes et des groupes intéressés à participer à une tribune publique hybride à Mexico, au Mexique, les 4 et 5 décembre 2024, en personne et en ligne.

La communauté internationale reconnaît que la décennie en cours est cruciale. Nous devons impérativement atteindre les objectifs en matière de changements climatiques et de biodiversité d'ici à 2030 si nous voulons maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 1,5 °C et freiner la perte de biodiversité. Le projet Atteindre l'horizon 2030 : une perspective environnementale pour la coopération nord-américaine (H-2030) de la CCE vise à s'assurer que les stratégies, programmes et partenariats trilatéraux en Amérique du Nord appuient les principaux engagements du Canada, du Mexique et des États-Unis envers les objectifs climatiques et de biodiversité, et contribuent au leadership mondial en servant de modèle de coopération environnementale à l'échelle régionale.



Cette tribune publique du CCPM examinera comment les stratégies nord-américaines peuvent renforcer les mesures prises dans notre région pour faire face à la triple crise planétaire, au profit de tou•tes les habitant•es de la région.

La tribune offrira aux participant•es une plateforme dynamique pour discuter de la façon d'aligner stratégiquement les mesures trinationales sur les objectifs internationaux et déterminer les mesures concrètes à prendre pour faire face à la triple crise planétaire. Ces mesures visent trois domaines prioritaires :

les technologies d'observation de la Terre (OT) et les autres outils de systèmes d'information géographique (SIG);

les transports durables;

les services écosystémiques et l'utilisation et la gestion durables de la biodiversité.

Elles portent sur quatre thèmes transsectoriels :

le savoir autochtone et les connaissances écologiques traditionnelles;

la justice environnementale;

la gouvernance et l'action infranationales (dont les villes et la dimension urbaine);

la mobilisation du secteur privé et la responsabilité sociale des entreprises.

Les 4 et 5 décembre, la tribune publique du CCPM Atteindre l'horizon 2030 : une perspective environnementale pour la coopération nord-américaine comprendra des présentations de spécialistes et des discussions approfondies entre des responsables des politiques, spécialistes et protagonistes clés sur de nouveaux défis environnementaux et climatiques.

4 décembre 2024

La première journée, les participant•es à la tribune publique du CCPM découvriront des technologies et stratégies de collaboration régionale novatrices pour promouvoir les objectifs climatiques et de durabilité en Amérique du Nord. Dans le cadre de panels et de tables rondes, des spécialistes examineront en quoi les technologies d'observation de la Terre et des outils de SIG peuvent atténuer les changements climatiques et favoriser l'adaptation à ceux-ci. On discutera des manières dont ces outils peuvent contribuer à des solutions équitables pour les communautés vulnérables. Les transports durables seront eux aussi au cœur des discussions entre spécialistes et membres du public sur leur potentiel pour réduire la pollution et favoriser la résilience urbaine. Une séance axée sur l'avenir intitulée Création de solutions pour tou•tes abordera la triple crise planétaire dans une perspective de justice environnementale. La journée se conclura par la tribune intitulée La voix des jeunes sur l'initiative H-2030. De jeunes leaders présenteront les points de vue des jeunes Nord-Américain•es recueillis durant l'atelier des Journées de l'engagement jeunesse 2024. Elles•ils présenteront la vision des jeunes et leurs priorités pour un avenir durable et ajouteront une perspective intergénérationnelle aux discussions.

5 décembre 2024

La journée commencera par un panel de spécialistes sur les droits des peuples autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles, qui se penchera sur les perspectives, les priorités, la résilience, le leadership et l'autodétermination des peuples autochtones face à la triple crise planétaire. Il sera suivi d'une table ronde sur les services écosystémiques et l'utilisation et la gestion durables de la biodiversité, qui mettront en évidence des stratégies exploitables pour améliorer les services écosystémiques et la gestion de la biodiversité et de l'eau par tous les groupes clés en Amérique du Nord. On examinera ensuite le rôle essentiel de la gouvernance et de l'action infranationales, de la mobilisation du secteur privé et de la responsabilité sociale des entreprises pour faire face à la crise globale, dans deux séances portant sur les mesures et possibilités qu'offrent les entités infranationales et le secteur privé. Avant la fin de l'événement, les membres du Secrétariat de la CCE, les spécialistes et les participant•es participeront à des tables rondes de réflexion pour échanger des idées et des points de vue. Le Groupe de spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles aussi présentera ses travaux. La journée se terminera par un Dialogue ouvert avec les membres du CCPM sur les points exploitables à retenir.

Cet événement sera pour les particulier•ères, les organisations et les collectivités d'Amérique du Nord et du monde entier l'occasion inestimable d'engager un dialogue constructif et de contribuer à des solutions exploitables. Que vous y participiez sur place à Mexico ou virtuellement, soyez prêt•es à partager vos idées, à apprendre de spécialistes et à faire du réseautage avec des leaders à l'origine des changements environnementaux en Amérique du Nord.

Nous espérons que vous participerez à ce dialogue pour un avenir durable!

Inscription et plus d'information.

Pour obtenir des mises à jour sur les projets et des nouvelles de la CCE, inscrivez-vous à notre bulletin et suivez-nous dans les médias sociaux.

Contact Média

Patrick Tonissen

Chef d'unité, Communications

+1 (438) 885-8463

SOURCE Commission de coopération environnementale