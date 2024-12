TORONTO, le 6 déc. 2024 /CNW/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, accueillera la Rencontre automnale 2024 des premiers ministres des provinces et territoires, les 15 et 16 décembre à l'hôtel Hilton Toronto Airport à Mississauga.

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre automnale 2024 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 12 décembre 2024. Les individus inscrits feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bien des représentants de médias officiels.

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Mississauga, située à l'étage du hall d'entrée de l'hôtel Hilton Toronto Airport, le lundi 16 décembre de 7 h 30 à 19 h HE. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que de prises de courant.

Programme pour les médias (heures et événements à confirmer)

Lundi 16 décembre 7 h 30 Ouverture du bureau d'inscription des médias, distribution des porte-noms et ouverture de la salle de presse Salle de bal Mississauga (étage du hall d'entrée, hôtel Hilton Toronto Airport) 10 h 30 (à confirmer) Séance de photo avec les médias Les médias seront escortés jusqu'à la salle de réunion des premiers ministres 15 h Conférence de presse de clôture Salle de bal Mississauga (étage du hall d'entrée, hôtel Hilton Toronto Airport) 19 h Fermeture de la salle de presse

Diffusion en direct et renseignements de connexion

Lundi 16 décembre, 15 h HE / Conférence de presse de clôture

Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure d'assister à la conférence de presse de clôture peuvent poser une question à un premier ministre. Veuillez composer le numéro de la conférence de presse et utiliser l'information suivante :

NUMÉRO À COMPOSER : 1 800 717-1738 ID DE LA CONFÉRENCE : M027869

Les médias souhaitant se joindre à la conférence de presse téléphonique sont priés de le faire au plus tard à 14 h 40 (heure de l'Est) le lundi 16 décembre.

Les membres des médias peuvent également regarder la conférence de presse en ligne en direct par le biais de la chaîne YouTube du Conseil de la fédération :

Français : https://youtube.com/live/0SvYu6dAIpE?feature=share

Anglais : https://youtube.com/live/Ln2weDvQzxg?feature=share

Langue utilisée sur place : https://youtube.com/live/3y2OvXAUb8g?feature=share

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Grace Lee, Directrice des relations avec les médias, Cabinet du premier ministre de l'Ontario, 647 283-7198, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]