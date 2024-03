OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles; l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de Développement économique pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, tiendront un point de presse sur le logement et l'abordabilité.

Date : Le mercredi 27 mars 2024 Heure : 13 h (HC) Lieu : West Broadway Commons

167, rue Colony, 9e étage

Winnipeg (Manitoba) R3C 1W2

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]