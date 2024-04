OTTAWA, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, tiendront une conférence de presse pour mettre en lumière les engagements pris dans le budget fédéral en vue d'accélérer les projets de construction et de mettre en place une série d'importants crédits d'impôt à l'investissement.

Date : 26 avril 2024

Heure : 10 h 30 (HP)

Lieu : Moment Energy

7, rue Burbidge, no 103

Coquitlam (Colombie-Britannique) V3K 7B2

Nous conseillons aux participants de porter des chaussures fermées. De l'équipement de protection personnelle sera mis à leur disposition sur place.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]