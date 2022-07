OTTAWA, ON, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Parsons, tiendront un point de presse à l'issue de la CMEM à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

Date : 8 juillet 2022



Heure : 11 h 15 (HAT)



Lieu : Salle de bal Fort Williams

Hôtel Sheraton

115 Cavendish Square

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 3KC

Tous les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] .

Il est aussi possible de participer à la rencontre de façon virtuelle via la plateforme Zoom. Les journalistes désireux de le faire sont priés de s'inscrire à l'avance .

L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Kelly-Anne Roberts, Relations avec les médias, Industrie, Énergie et Technologie, 709-729-5248, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]