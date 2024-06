OTTAWA, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada répondra aux trois rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada. Les ministres suivants feront de brèves déclarations au sujet des rapports et répondront aux questions des médias :

L'honorable Jean-Yves Duclos , ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement L'honorable François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie L'honorable Dominic LeBlanc , ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Date

Le 4 juin 2024

Heure (heure locale)

14 h 00

Endroit

Foyer de la Chambre des communes

3e étage

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

