HALIFAX, NS, le 2 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, feront une annonce concernant le logement.

Date : Mercredi 3 avril 2024 Heure : 13 h (HA) Lieu : Halifax (Nouvelle-Écosse)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à cet événement en personne en faisant parvenir leur nom, leur titre, leur adresse courriel et leur média à [email protected] avant le mercredi 3 avril à midi (HE). Veuillez inscrire « RSVP pour la conférence de presse du 3 avril » dans l'objet du courriel.

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HA).

