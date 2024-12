ST. CATHARINES, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, feront une annonce concernant le nouveau congé de taxe qui permettra à la population canadienne d'avoir plus d'argent dans ses poches, lui permettant d'acheter les choses dont elle a besoin et d'épargner pour les choses qu'elle désire.

Date : Le 15 décembre 2024 Heure : 12 h (HNE) Lieu : The Twisted Pig

1, rue Lock

St. Catharines (Ontario) L2N 5B4

