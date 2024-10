CALGARY, AB, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, prononceront les discours principaux lors du Sommet national de 2024 sur le mieux-être mental des Autochtones.

Ce Sommet est l'occasion pour les représentants des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, les organisations et les leaders en mieux-être mental, ainsi que les fournisseurs de services de première ligne et les chercheurs travaillant avec les populations autochtones, de partager leurs connaissances et d'échanger sur ce qui fonctionne pour améliorer le mieux-être mental des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Les médias sont invités à écouter les allocutions des ministres. Ce sera suivi d'un point de presse.

Date : Mercredi 16 octobre 2024

Heure : De 8 h 30 à 9 h 25 (heure normale des Rocheuses)

Remarque : Les membres des médias doivent arriver au plus tard à 8 h (heure normale des Rocheuses).

Lieu : Hôtel Westin de Calgary

671, Aero Drive NE

Calgary (Alberta)

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Yuval Daniel, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, SAC, [email protected]