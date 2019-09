Avis aux médias - Les ministres Goodale et Sajjan visitent des zones touchées par l'ouragan Dorian à Halifax

OTTAWA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, visiteront les zones et les résidents touchés par l'ouragan Dorian dans la municipalité régionale d'Halifax, et examineront les efforts de rétablissement locaux.

Date

Le mardi 10 septembre 2019

Heure

12 h (HAA) (Partie de la tournée ouverte aux médias)

12 h 30 (HAA) (Point de presse)

Lieu

Herring Cove Government Wharf

19, allée Wharf

Halifax (Nouvelle-Écosse)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Scott Bardsley, Responsable des médias et des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613-998-5681, scott.bardsley@canada.ca; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca; Todd Lane, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, 613-996-3100, todd.lane@forces.gc.ca; Relations avec les médias, Ministère de la défense nationale, 613-996-2353, mlo-blm@forces.gc.ca

