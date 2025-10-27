OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie de l'honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, tiendront une conférence de presse sur les dispositions de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine visant à apporter un soutien au personnel de première ligne.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Date : Le mardi 28 octobre 2025

Heure : 10 h (HC)

Lieu : Station 9 du Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg

1083, rue Autumnwood

Winnipeg (Manitoba)

R2J 1C6

Notes à l'intention des médias :

Pour la conférence de presse, les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] . On demande aux membres des médias d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées ici.

