GATINEAU, QC , le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau et la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Gudie Hutchings, feront le point sur les mesures visant à réduire le coût de la vie pour les Canadiens. Un point de presse suivra.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 14 février 2024





Heure : 13 h 20 (HNE)





Endroit : Édifice de l'Ouest

Foyer du 2e étage

Ottawa (Ontario)

