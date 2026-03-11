OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités.

Ils seront accompagnés de :

L'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

Eric Stubbs, Chef de police d'Ottawa

Bryan Larkin, sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada

Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.

1. Séance d'information technique pour les médias

Événement : Virtuel

Date : Le jeudi 12 mars 202

Heure : 11 h 15 HAE

Lieu :

Théâtre national de la presse,

180 rue Wellington, pièce 325,

Ottawa, Ontario

Remarques à l'intention des médias :

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information, qui aura lieu sur place et par Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

2. Conférence de presse

Événement : En personne

Date : Le jeudi 12 mars 2026

Heure : 12 h 30 HAE

Lieu :

Manège militaire de la place Cartier

2, promenade Queen Elizabeth

Ottawa (Ontario)

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Lola Dandybaeva, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]