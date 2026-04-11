Avis aux médias - Les membres de l'équipage d'Artemis II accueillis à Houston après leur mission historique autour de la Lune English
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
11 avr, 2026, 11:53 ET
LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le 11 avril à 16 h 15, la NASA organise un événement d'accueil à l'aérodrome d'Ellington à Houston, pour l'équipage d'Artemis II. L'administrateur de la NASA Jared Isaacman et la présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Lisa Campbell prendront parole et accueilleront les astronautes. Il s'agira de la première occasion d'entendre les astronautes s'exprimer après leur mission historique autour de la Lune.
L'événement sera retransmis en direct sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement).
L'ASC invite les médias au Centre spatial John‑H.-Chapman, à Longueuil, pour assister à l'événement en direct. Des experts de l'ASC seront sur place pour accorder des entrevues.
|
Quand :
|
11 avril 2026
|
Heure :
|
16 h 15 (HE)
|
Qui :
|
Jared Isaacman, Administrateur de la NASA (à Houston)
|
Lisa Campbell, Présidente de l'ASC (à Houston)
|
Équipage Artemis II (à Houston)
|
Tim Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires
|
Caroline-Emmanuelle Morisset, scientifique principale, Sciences lunaires et planétaires
|
Où :
|
Centre spatial John‑H.‑Chapman
|
6767, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9
Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.
Informations supplémentaires
- Artemis II : Destination Lune
- Trousse d'information - mission Artemis II
- Étapes de la mission - retour
Site Web : www.asc-csa.gc.ca
Suivez-nous dans les médias sociaux!
SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
Partager cet article