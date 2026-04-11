LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le 11 avril à 16 h 15, la NASA organise un événement d'accueil à l'aérodrome d'Ellington à Houston, pour l'équipage d'Artemis II. L'administrateur de la NASA Jared Isaacman et la présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Lisa Campbell prendront parole et accueilleront les astronautes. Il s'agira de la première occasion d'entendre les astronautes s'exprimer après leur mission historique autour de la Lune.

L'événement sera retransmis en direct sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement).

L'ASC invite les médias au Centre spatial John‑H.-Chapman, à Longueuil, pour assister à l'événement en direct. Des experts de l'ASC seront sur place pour accorder des entrevues.

Quand : 11 avril 2026



Heure : 16 h 15 (HE)



Qui : Jared Isaacman, Administrateur de la NASA (à Houston)

Lisa Campbell, Présidente de l'ASC (à Houston)

Équipage Artemis II (à Houston)

Tim Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires

Caroline-Emmanuelle Morisset, scientifique principale, Sciences lunaires et planétaires



Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9

Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]