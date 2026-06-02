EDMONTON, AB, le 2 juin 2026 /CNW/ - Alors que le Canada vise à renforcer son économie et à attirer davantage d'investissements, le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) présentera une feuille de route pour renforcer les centres-villes, les moteurs économiques des collectivités. Face à des pressions interreliées, les mairesses et maires mettront de l'avant des solutions concrètes nécessitant une action coordonnée entre tous les ordres de gouvernement afin de bâtir des centres-villes dynamiques et soutenir la prospérité à long terme du pays.

Date/Heure : le jeudi 4 juin, à 11 h (heure des Rocheuses)

Lieu : Hôtel JW Marriott Edmonton ICE District, 10344 102 St NW, Edmonton (Alb.)

Les participant(e)s et participants :

Josh Morgan, président du Caucus des maires des grandes villes de la FCM et maire de London (Ont.)

Andrew Knack, maire d'Edmonton (Alb.)

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal (Qc.)

Notes aux médias :

Toutes les heures sont locales.

L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la FCM.

Pour participer en personne, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias de la FCM afin d'obtenir une accréditation.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres, représentant plus de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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