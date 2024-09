PORT HARDY, BC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que le chef Leslie Walkus et les membres des Gwa'sala-Nakwaxda'xw Nations, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, participeront à une cérémonie de signature et à la célébration d'un accord de coordination historique visant à affirmer et à restaurer la compétence relative aux enfants et aux familles des Gwa'sala-Nakwaxda'xw Nations.

Date : Le jeudi 12 septembre 2024

Heure : 12 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu : Centre Récréatif Port Hardy

7400 chemin Columbia

Port Hardy (C.-B.) V0N 2P0

REMARQUE : Une retransmission en direct de l'événement sera diffusée sur :

https://www.facebook.com/events/1026450898800970/

