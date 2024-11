TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à :

Julie Dabrusin , députée fédérale de Toronto --Danforth, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités,

députée fédérale de --Danforth, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Vijay Thanigasalam , ministre associé du Logement de l' Ontario ,

ministre associé du Logement de l' , Olivia Chow , mairesse de Toronto

mairesse de Paula Fletcher , conseillère municipale de Toronto --Danforth,

, conseillère municipale de --Danforth, Steve Teekens , directeur général de Na-Me-Res, et à

directeur général de Na-Me-Res, et à Lorna Lawrence , directrice générale de Miziwe Biik Development Corporation.

Heure : 10h 00 HE Lieu : 230, avenue Coxwell Toronto, Ontario M4L 3B2 *Tous les participants doivent porter de l'équipement de protection individuelle (EPI), y compris un casque, et des bottes à embouts d'acier.







SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]