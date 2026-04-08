GUELPH, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Dominique O'Rourke, députée de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Matthew Rae, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Chris White, préfet du comté de Wellington, et Cam Guthrie, maire de Guelph, pour une annonce en matière de logement.

Date : 9 avril 2026 Heure : 9 H 00 (HE) Lieu : 135 rue Ferguson, Guelph, Ontario, N1E 2Y9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]