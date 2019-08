Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan inaugurent la mise en chantier d'un ensemble de logements locatifs à Prince Albert

PRINCE ALBERT, SK, le 20 août 2019 /CNW/ - L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), M. Greg Dionne, maire de la Ville de Prince Albert, un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Linda Boyer, directrice générale de Prince Albert Community Housing Society Inc. inaugureront la mise en chantier d'un ensemble de logements locatifs abordables.

Date : 21 août 2019



Heure : 13 h



Adresse : 861, rue River Ouest Prince Albert (Saskatchewan)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Gabriel Teo, SCHL, 604-787-1787, LCATLING@cmhc-schl.gc.ca; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, leya.moore@gov.sk.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca