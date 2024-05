VICTORIA, BC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, feront une importante annonce à propos du chauffage et de la climatisation des habitations de la province. Deux ministres de la Colombie-Britannique seront également présents, soit l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques.

Activité : Annonce et point de presse en mode hybride Date : Le lundi 13 mai 2024 Heure : 12 h 20 (HAP) Lieu : Refrigerative Supply

2885, rue Quesnel

Victoria (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias désirant assister à l'activité sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement et pourront obtenir leurs codes d'accès. Veuillez noter qu'il est possible de garer son véhicule gratuitement dans un rayon de deux pâtés de maisons, et que le stationnement du commerce ne sera pas accessible.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]