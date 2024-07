OTTAWA, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, et le député d'Egmont, Robert J. Morrissey, feront une annonce, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, concernant l'abordabilité énergétique à l'Île-du-Prince-Édouard. Ils seront accompagnés du ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Steven Myers.

Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 16 juillet 2024

Heure : 14 h 30 (HA)

Lieu :

Collège Holland, campus Prince of Wales

300, rue Kent

Centre des sciences et des technologies appliquées, 3e étage

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 4Z1

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]