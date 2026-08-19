La ministre Hajdu invite les organismes à présenter une demande de financement pour aider les personnes en situation de handicap à accéder aux prestations

GATINEAU, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Tous les Canadiens méritent d'avoir accès aux prestations et aux services auxquels ils ont droit, en particulier ceux qui se heurtent aux obstacles les plus importants. C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit pour améliorer l'accès à ces mesures d'aide et faciliter la tâche aux organismes communautaires afin d'aider les personnes ayant des besoins complexes à présenter une demande de prestations pour personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du programme des services d'accompagnement à l'égard des prestations pour les personnes en situation de handicap. Au total, 9,3 millions de dollars sont disponibles, et les organismes admissibles peuvent demander jusqu'à 1 million de dollars de financement sur deux ans. Ce financement permet de soutenir des projets qui aideront les personnes en situation de handicap et leurs familles à accéder à des prestations, y compris le crédit d'impôt pour personnes handicapées, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et d'autres mesures d'aide fédérales, provinciales et territoriales.

Les organismes ont jusqu'au 8 octobre 2026, à 15 h, heure avancée de l'Est (HAE), pour consulter la page Web de financement de l'appel de propositions et présenter une demande en ligne à l'aide du système fédéral Services en ligne des subventions et contributions.

Le programme des services d'accompagnement à l'égard des prestations pour les personnes en situation de handicap appuie l'objectif de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est de bâtir un Canada exempt d'obstacles physiques, sociaux et comportementaux.

Citation

« Chaque Canadien mérite d'avoir accès à l'aide dont il a besoin, et personne ne devrait avoir à se débrouiller seul dans cette situation. Le programme des services d'accompagnement à l'égard des prestations pour les personnes en situation de handicap collabore avec des organismes communautaires pour aider les personnes en situation de handicap à obtenir les prestations auxquelles elles ont droit, à l'aide de mesures de soutien qui leur permettent d'y accéder. En investissant dans les personnes, nous veillons à ce que l'aide soit là quand cela compte vraiment, et nous bâtissons un Canada où chacun a une véritable chance de se sentir à sa place. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens de 15 ans et plus, ou environ huit millions de personnes, déclarent avoir au moins un handicap.

Le budget de 2024 prévoyait 22,4 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2025‑2026) et 3,8 millions de dollars par année par la suite pour des services d'accompagnement communautaires visant à améliorer la sensibilisation à l'égard des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux offerts aux Canadiens en situation de handicap en âge de travailler et le recours à ces programmes, y compris le crédit d'impôt pour personnes handicapées et la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Le premier appel de propositions pour ce programme a été lancé en 2024. Il a fourni un financement sur deux ans à 14 organismes ayant une expérience démontrée dans l'accompagnement relatif aux prestations pour les personnes en situation de handicap.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]