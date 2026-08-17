Le gouvernement du Canada annonce le lancement de l'Alliance pour la main-d'œuvre sur la fabrication de pointe

GUELPH, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le monde évolue rapidement et le secteur de la fabrication de pointe du Canada est confronté à des défis croissants sur le marché du travail, qu'il s'agisse des droits de douane, des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou de la réorganisation des milieux de travail en raison de l'intelligence artificielle. Parallèlement, le retard de productivité et la hausse de la concurrence mondiale continuent de peser sur la croissance à long terme et la compétitivité du secteur. Pour relever ces défis, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le gouvernement adopte une approche coordonnée pour renforcer les secteurs critiques essentiels à la sécurité économique et à la croissance du Canada, et pour bâtir une économie canadienne forte dont tout le monde profite.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement de l'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe, en collaboration avec Next Generation Manufacturing Canada, le Consortium pour l'excellence manufacturière et Canadian Skills Training and Employment Coalition. Cette nouvelle alliance permettra de cibler et de faire avancer des solutions pour renforcer la main-d'œuvre qualifiée nécessaire dans le secteur de la fabrication de pointe partout au Canada.

Le secteur de la fabrication est un pilier de l'économie canadienne. Il stimule la croissance et l'innovation dans des secteurs tels que l'automobile, l'acier, l'aérospatiale et les technologies propres. Aujourd'hui, le secteur de la fabrication repose de plus en plus sur l'automatisation, la robotique et les systèmes dotés d'intelligence artificielle.

L'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe aidera le secteur à mettre sur pied la main-d'œuvre qualifiée dont il a besoin pour améliorer la productivité, adopter de nouvelles technologies et demeurer compétitif à l'échelle mondiale. Cette alliance réunit des fabricants, des syndicats, des établissements d'enseignement et de formation, des associations industrielles, des partenaires autochtones et des groupes sous‑représentés. Ces partenaires travailleront ensemble pour cibler les lacunes dans la population active et appuyer la mise en place de solutions pour la formation pratique. Ensemble, ces efforts aideront les travailleurs canadiens à se préparer à saisir de nouvelles occasions et à s'adapter à mesure que les besoins du secteur évoluent.

L'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe est la deuxième des six alliances pour la main-d'œuvre axées sur un secteur à être établie. La première était l'Alliance pour la main-d'œuvre des mines et des minéraux, lancée le 4 juin 2026. Les six alliances pour la main-d'œuvre se concentreront sur des domaines prioritaires essentiels à la croissance économique du Canada, et viseront à relever les défis du marché du travail et à coordonner les investissements publics et privés dans le développement des compétences. Ces efforts aideront les travailleurs à acquérir les compétences recherchées dont ils ont besoin, tout en donnant aux employeurs l'accès aux talents dont ils ont besoin pour bâtir un Canada fort.

Citations

« La main-d'œuvre du Canada est plus forte lorsque les travailleurs et les partenaires de l'industrie unissent leurs forces. L'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe aidera les travailleurs canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter et se développer, et ils joueront un rôle crucial dans la construction d'une économie forte, indépendante et résiliente. En remédiant aux pénuries de main‑d'œuvre, en soutenant les travailleurs touchés par les changements économiques et en renforçant la sécurité économique du Canada, nous transformons les possibilités en croissance pour les travailleurs, pour les collectivités et pour un secteur où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le Canada possède le talent, l'ingéniosité et la capacité industrielle pour être un leader de l'industrie de la fabrication de l'avenir. Grâce à l'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe, nous veillerons à ce que les entreprises canadiennes puissent croître, adopter de nouvelles technologies, créer de bons emplois et réussir dans une économie mondiale de plus en plus compétitive. En soutenant la fabrication de pointe, nous renforçons l'économie du Canada aujourd'hui tout en nous positionnant pour que notre pays soit compétitif et devienne un chef de file sur le marché mondial pour les années à venir.

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La fabrication de pointe joue un rôle essentiel pour améliorer la prospérité, la sécurité, la santé et le bien-être social de tous les Canadiens. Les technologies avancées et les capacités de fabrication sont importantes, mais ce sont avant tout les personnes qui changent tout. L'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe regroupe l'industrie, les groupes syndicaux, les organismes universitaires et de formation, les organisations autochtones ainsi que d'autres intervenants de partout au Canada qui ont l'objectif commun de doter un plus grand nombre de personnes des compétences nécessaires et de leur donner le soutien voulu pour qu'elles jouent un rôle actif et productif dans le dépassement des défis auxquels est confronté le secteur vital de la fabrication au Canada et qu'elles bénéficient des nouvelles perspectives de croissance. Next Generation Manufacturing Canada se réjouit de travailler avec ses partenaires - le Consortium pour l'excellence manufacturière et Canadian Skills Training and Employment Coalition - pour piloter cette initiative cruciale. »

- Le chef de la direction de Next Generation Manufacturing Canada, Jayson Myers

« Le Consortium pour l'excellence manufacturière est fier d'apporter la force de son réseau national de fabrication, des partenariats de confiance et une expertise sectorielle à l'Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe. En unissant nos forces avec Next Generation Manufacturing Canada et Canadian Skills Training and Employment Coalition, nous élaborons une approche collaborative d'un bout à l'autre du pays visant à relever les défis liés à la main-d'œuvre auxquels les fabricants sont confrontés aujourd'hui et dans l'avenir. Grâce à une collaboration directe avec les fabricants et les intervenants de l'industrie, cette alliance permettra de cibler les besoins émergents en main-d'œuvre et de développer des solutions pratiques, dirigées par l'industrie, qui renforceront les capacités de la main-d'œuvre et aideront les fabricants canadiens à concurrencer et à réussir au pays et partout dans le monde. »

- Le président du Consortium pour l'excellence manufacturière, Jean-Pierre Giroux

« À la Canadian Skills Training and Employment Coalition, nous sommes fiers de faire partie de cette initiative importante et nous sommes très heureux de la soutenir en partenariat avec Next Generation Manufacturing Canada et le Consortium pour l'excellence manufacturière. Le secteur de la fabrication et sa main-d'œuvre sont confrontés à de nombreux défis, notamment à une concurrence internationale intense, à l'instabilité des accords commerciaux transfrontaliers, à l'évolution démographique et aux changements technologiques rapides qui créent à la fois une activité économique et des perturbations pour la main-d'œuvre. Travailler en collaboration avec les employeurs, les syndicats, les établissements de formation, les groupes représentant la diversité et les gouvernements par l'intermédiaire de la nouvelle Alliance pour la main-d'œuvre de la fabrication de pointe aidera le secteur et sa main-d'œuvre à relever ces défis. »

- Le directeur général de Canadian Skills Training and Employment Coalition, Ken Delaney

Faits en bref

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a présenté un ensemble de nouvelles mesures visant à aider les travailleurs canadiens touchés par les droits de douane à revitaliser les économies locales et à limiter les effets à long terme des pertes d'emploi causées par les droits de douane. Mentionnées dans le budget de 2025, les alliances pour la main-d'œuvre ont été annoncées dans le cadre de ces mesures visant à remédier au manque de compétence dans les industries touchées par les pénuries de main-d'œuvre.

Avec un investissement de 81 millions de dollars sur cinq ans, les alliances pour la main-d'œuvre représentent une approche stratégique et tournée vers l'avenir qui vise à renforcer les secteurs essentiels à la sécurité économique et à la croissance du Canada.

Les alliances pour la main-d'œuvre s'ajouteront à la mise en œuvre de l'initiative Une Équipe Canada forte - un plan national visant à recruter, à former et à embaucher jusqu'à 100 000 travailleurs spécialisés dans les métiers désignés Sceau rouge d'ici 2030-2031 afin de contribuer à la réalisation des priorités du Canada en matière de logement, d'infrastructures et de défense - en veillant à ce que les stratégies en matière de main-d'œuvre soient alignées sur les programmes de formation et les besoins des employeurs.

Les alliances pour la main-d'œuvre se concentreront sur six secteurs prioritaires qui subissent des pressions et qui sont essentiels à la croissance économique du Canada, en plus de représenter collectivement plus du tiers du produit intérieur brut du Canada et d'employer environ 8 millions de personnes partout au pays. Ces secteurs sont : les mines et les minéraux la fabrication de pointe l'énergie et l'électricité les transports et les chaînes d'approvisionnement le logement et la construction l'économie des soins

En 2024, le secteur manufacturier a contribué pour 208 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et il employait 1,85 million de travailleurs.

Le secteur de la fabrication de pointe, qui englobe la robotique, l'automatisation et les technologies de l'industrie 4.0, attire de plus en plus d'investissements : 89 % des entreprises sondées affirment tirer des avantages de l'adoption de technologies intelligentes comme l'analytique prédictive et l'Internet industriel des objets.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]