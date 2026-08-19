La ministre Hajdu nomme de nouveaux membres au Comité consultatif national des Prix pour le bénévolat du Canada

GATINEAU, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui la nomination de dix nouveaux membres au Comité consultatif national des Prix pour le bénévolat du Canada. Le Comité s'est réuni aujourd'hui pour accueillir ses nouveaux membres et donner un aperçu de ses responsabilités.

Composé de chefs de file du secteur bénévole, de bâtisseurs communautaires et d'anciens lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada venant des quatre coins du pays, le Comité consultatif national joue un rôle important. Il appuie la ministre en recommandant des personnes qui méritent d'être choisies comme lauréats.

Les membres du Comité sont choisis par la ministre de l'Emploi et des Familles en fonction de leur expérience au sein du milieu bénévole, de manière à refléter la diversité culturelle, linguistique et régionale du Canada.

Les nouveaux membres du Comité consultatif national sont :

Rikki Boté, Regina (Saskatchewan)

Ryan Hreljac, Ottawa (Ontario)

Sudhir Jha, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Melanie Mahlman, Victoria (Colombie-Britannique)

Willy Wilondja Mayaliwa, New Maryland (Nouveau-Brunswick)

Sebastian Muermann, Montréal (Québec)

Blake L. Olson, Abbotsford (Colombie-Britannique)

Sukhjit Singh, Brampton (Ontario)

Stacie Smith, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Sally Zhao, Calgary (Alberta)

Ces nominations s'inscrivent dans la foulée du travail et des contributions des membres actuels et des anciens membres du Comité. Ainsi, cinq membres continueront de siéger au Comité consultatif national, assurant une continuité précieuse et préservant la connaissance institutionnelle, tandis que cinq autres termineront leur mandat. Leur engagement sans faille a joué un rôle essentiel dans la mise en valeur des contributions inestimable des bénévoles, des organismes et des entreprises partout au Canada ainsi que les effets positifs de leurs activités pour leurs communautés.

Citations

« Bienvenue aux nouveaux membres du Comité consultatif national. Des programmes comme celui-ci existe parce que les bénévoles contribuent à renforcer les communautés et à les rendre plus solidaires, et ce comité veille à ce que leur dévouement soit reconnu. Nous remercions tous les membres qui ont siégé au sein de ce comité et dont les connaissances et les innombrables heures consacrées à cette mission ont contribué à maintenir l'excellence du programme des Prix pour le bénévolat du Canada. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec le comité et de prendre connaissance de ses recommandations concernant les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada cette année. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Le Comité consultatif national est composé d'au plus 15 bénévoles et leaders communautaires, dont l'expertise et les points de vue diversifiés sont mis à profit dans le cadre du processus de sélection des lauréats. Le mandat des membres du Comité est d'une durée de trois ans et il peut être prolongé.

Le Comité consultatif national reflète la diversité géographique, culturelle, linguistique et sectorielle du Canada; ses membres sont représentatifs des communautés de toutes les régions du Canada.

Au total, cinq membres continueront de siéger au Comité, ce qui favorisera la continuité et préservera la connaissance institutionnelle, tandis que cinq autres termineront leur mandat.

Les membres du Comité examinent les meilleures candidatures reçues dans le cadre du programme des Prix pour le bénévolat du Canada et ils recommandent des candidats à la ministre de l'Emploi et des Familles, qui procède à la sélection finale des lauréats.

Au total, 21 Prix pour le bénévolat du Canada, classés dans cinq catégories, sont remis à des bénévoles, à des organismes sans but lucratif et à des entreprises, notamment des entreprises sociales.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]